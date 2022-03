Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, joi, ca Romania este un exemplu extraordinar de solidaritate in Europa, mentionand ca tara noastra a ajutat nu numai refugiatii din Ucraina, dar si Republica Moldova. “Romania a oferit un exemplu induiosator pentru intreaga lume cand…

- Sarbatoarea Martisorului - simbol al renasterii si al sperantei - este umbrita, anul acesta, de razboiul din Ucraina. Oamenii se uita cu teama si ingrijorare la dezastrul invaziei din tara vecina.

- Refugiații din Ucraina traiesc un adevarat calvar, dupa ce un razboi a izbucnit in urma cu cateva zile. O mama, care se afla in brațe cu bebelușul ei, a izbucnit in plans și nu ințelege cu ce a greșit poporul ei Rusiei. Oamenii sunt disperați și incearca sa plece cat mai departe.

- Daca in Romania au intrat, de la inceputul razboiului din Ucraina, conform datelor oficiale, 57.000 de refugiați din Ucraina, in Moldova au intrat peste 70.000 de astfel de cetațeni. In ambele țari, cei mai mulți dintre acești cetațeni ucraineni sunt in tranzit, ei indreptandu-se spre alte state din…

- Zeci de persoane din județul Alba s-au strans in seara zilei de astazi, 26 februarie 2022, pe peronul Garii din orașul Teiuș, unde au așteptat un tren care duce și refugiați ucrainieni, pentru a le oferi acestora hrana și medicamente. „Suntem aici voluntari și oameni cu inima mare sa-i intampinam pe…

- Rusia și Ucraina se afla in plin razboi, iar oamenii nevinovați mor. Putin a declarat razboi Ucrainei joi dimineața, iar in prezent, trupele rusești au ajuns deja in Kiev. Oamenii fug din calea terorii, iar refugiații cauta adapost inclusiv in țara noastra. UE, dar și America și-au prezentat sprijinul…

- E tanara, frumoasa, educata, plus deputat al Ucrainei. N-a facut, inainte, cine știe ce pregatire militara. A fost ocupata cu studiile și cu toate ale vieții. Dar, acum, ca Putin s-a pus din senin cu razboiul pe țara ei, Kira Rudik a pus mana pe arma, decisa, de altfel, ca o gramada de cetațeni ucraineni,…

- Au fost valuri de proteste joi seara in Capitala Moscova, la Sankt-Petersburg și in alte 50 de orașe din Rusia, dupa decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Peste 1.500 de manifestanți au fost arestați. Cei mai mulți s-au strans in Piața Pușkin, din Moscova, potrivit informatiilor transmise…