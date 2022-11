Eroii tăcuţi de lângă noi pe care îi dăm uitării „Sanatate pentru toti/ Nu doar pentru mafioti!" asa striga lumea in strada dupa tragedia de la Colectiv care a dus la caderea guvernului Ponta, dar nu si la insanatosirea sistemului de sanatate, macinat si astazi de coruptie. Nu si la dreptate. Iata ce am scris atunci, imediat dupa 30 octombrie 2015, in memoria unor oameni nepereche: „Recenta tragedie de la clubul bucurestean Colectiv ar trebui sa ne puna pe ganduri. Nu numai din cauza conjunctiei criminale dintre coruptie, lacomie si iresponsabilitate (tripleta care guverneaza, de altfel, aproape intreaga societate romaneasca a zilelor noastre)… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

