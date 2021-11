Eroii spionajului romanesc sunt de obicei necunoscuți pentru a nu le fi puse in pericol misiunile. Acesta este motivul pentru care militarilor din Serviciul de Informații Externe (SIE) nu li se face public numele aproape niciodata. O excepție de la aceasta regula s-a produs in anul 2021. Cu prileju Zilei Naționale a Romaniei, președintele Iohannis a avansat in grad doi generali din SIE. Președinția Romaniei a anunțat ca șeful statului a semnat mai multe decrete de avansare in grad a unor militari. Doua dintre aceste decizii prezidențiale se refera la generali din SIE. Este vorba de un „Decret…