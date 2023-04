“Eroii” pandemiei. Să nu uităm niciodată abuzurile! Este șocant faptul ca pe rețelele sociale se face curațenie prin ascunderea postarilor care denunțau abuzurile autoritaților in perioada pandemiei. Acest lucru ridica intrebari privind libertatea de exprimare și transparența informațiilor. De ce ar trebui sa fie ascunse postarile care dezvaluie fapte reprobabile și cine are interesul sa le faca uitate? Intr-o democrație, cetațenii au […] Articolul “Eroii” pandemiei. Sa nu uitam niciodata abuzurile! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

