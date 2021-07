Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de repatriere a ultimului detasament romanesc din teatrul de operatii Afganistan a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la ora 01.00, la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, in prezenta ministrului Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si a sefului Statului Major al Apararii,…

- Primul contingent, alcatuit din aproximativ 70 de militari romani care au fost in misiune in Afganistan, a sosit, sambata, la Baza 90 Transport Aerian cu o aeronava C 17 Globemaster III a partenerului american, a anunțat Ministerul Apararii Nationale (MApN). Revenirea acestora este cuprinsa in planul…