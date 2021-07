Stiri pe aceeasi tema

- Cinci raniți și un disparut in urma exloziei de la Petromidia Navodari Rafinaria Petromidia. Foto: Arhiva. Sunt cinci persoane ranite și una disparuta în urma exploziei produse vineri, 2 iulie, la Rafinaria Petromidia din Navodari. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. …

- Descoperire macabra in raionul Calarasi. Un adolescent de 18 ani a fost gasit impuscat intr-o gospodarie taraneasca.Potrivit Politiei, oamenii legii au fost alertati in dupa-amiaza zilei de ieri, de catre un barbat in varsta de 45 de ani.

- Tragedie in raionul Calarași. Un barbat care s-a dus la pescuit la un iaz din apropierea satului Radeni impreuna cu mai mulți prieteni și cu fiul sau de 13 ani s-ar fi impușcat din greșeala cu o arma deținuta ilegal.

- O viața grea, traita demn și cu multa daruire fața de patrie. Este povestea veteranului de razboi Alexandru Fota, care, la aproape 99 de ani, mai are taria sa descrie iadul de pe front. Pentru acești oameni exista campania TVR "Eroii din razboi".

- Victor Socaciu a fost internat pe 9 aprilie in stare grava, la un spital din București, dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Trei saptamani a stat sub observația medicilor, iar acum a facut primele declarații despre starea sa de sanatate, dar și despre experiența prin care a trecut de curand. Pe…

- Marea vedeta a celor de la Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, este internat in spital fiind tratat de malarie. Acesta ar fi luat virusul la meciurile echipei naționale ale Gabonului, in urma cu doua saptamani. ”Va mulțumesc tuturor pentru mesaje. Din pacate, am fost infectat cu malarie cat…

- Alina Laufer a nascut gemeni in urma cu aproximativ doua luni. Micuții au stat in spital șase saptamani din cauza ca s-au nascut prematur, iar apoi au fost externați. Au crescut, se simt bine și acum au ieșit pentru prima oara in parc cu parinții. Alina și Ilan Laufer sunt cei mai fericiți parinți de…

- Prințul Philip a murit la 99 ani, la doar cateva saptamani dupa ce a fost externat din spital, acolo unde fusese tratat pentru o infecție și suferise o procedura la inima. Ultimele imagini cu Prințul Philip Prințul Philip a murit la 99 ani, la doar cateva saptamani dupa ce a fost externat din spital,…