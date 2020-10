„A spus prezent de fiecare data cand a fost nevoie”., scriu colegii sai despre asistenta medicala Rodica Anișorac, care s-a angajat pe perioada determinata in cadrul structurii de sprijin epidemiologic din cadrul Spitalului Militar Timișoara. Deși este absolventa a Facultații de Științe Economice din cadrul Universitații de Vest Timișoara a ales sa frecventeze cursurile Colegiului ... The post Eroii de pe frontul Covid din Timișoara: Misiunea asistentei medicale s-a incheiat cu succes appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .