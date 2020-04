Stiri pe aceeasi tema

- Nervii au cedat in Italia. O bataie mai ceva ca in filme a avut loc, marți seara, intr-un supermarket din Napoli, din cauza masurilor impuse de autoritați. Mai mulți italieni și-au imparțit pumni in magazinul respectiv, dupa ce unul dintre ei le-a reproșat unor tineri ca nu pastreaza distanța de un…

- Da, se intampla pe strazile din Timișoara, in plina stare de urgența, cand Poliția, Jandarmeria și Armata sunt peste tot. In vreme ce cetațenii au nevoie de declarații pe proprie raspundere ca sa mearga la magazin sau ca sa iși plimbe animalele de companie, restrangerea drepturilor nu ii vizeaza…

- Olandezii pot sa stea liniștiți. Premierul Mark Rutte le-a dat asigurari cetațenilor, in contextul pandemiei de coronavirus, ca țara are suficienta hartie igienica.The prime minister says we can poop for ten years with the amount of toilet paper in this country. Please stop hoarding. pic.twitter.com/Uz7TUMwK68—…

- In jur de 4.000 de operatori de salubritate lucreaza in București.Numiți „gunoieri” in limbajul popular, ei sunt de multe ori invizibili pentruceilalți și sunt expuși celor mai ingrozitoare condiții de munca, stigmatizariiși infecțiilor de orice fel. Totuși, aceasta categorie vulnerabila oferaservicii…

- O tanara din Cluj a fost prinsa de polițiști dupa ce a sustras bunuri in valoare de peste 2.000 de lei de la un supermarket din Teiuș. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Guvernul britanic a prezentat miercuri liniile generale ale noului sistem privind imigratia, menit sa gestioneze fluxul de lucratori straini nou veniti in Regatul Unit si sa inlocuiasca actualele reguli incepand cu 1 ianuarie 2021, cand se incheie perioada de tranzitie post-Brexit si Regatul Unit nu…

- "LAȘ ȘI TICALOS! Azi, la ora 18.18, adica la doua ore de la terminarea programului, dl Cițu trimite un fax prin care anunța ca nu vine maine dimineața la audiere pentru ca nu are ce sa raspunda, intrucat Ministerul Finanțelor nu contracteaza imprumuturi(sic!). Omul nostru e #praf și facut in pantaloni,…

- O femeie din Bistrita si-a pierdut nu unul, ci ambii nepoti, de 6 si 7 ani, in parcarea unui supermarket din oras. Panicata, matusa celor doi a sunat la 112 si a cerut ajutor. Un echipaj de jandarmi a intervenit imediat, agentii au gasit copiii in 15 minute, pe care i-au dus mamei lor si […] Source