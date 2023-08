Vara este pe terminate, insa meteorologii vin cu vești bune. Avem deja dimineți mai racoroase, insa temperaturile sunt ok pentru perioada aceasta din an. Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Pentru saptamana care a debutat azi meteorologii anunța valori termice mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in cea mai mare parte a țarii. Regimul pluviometric va fi deficitar in toate regiunile, dar mai ales in zonele montane. Saptamana 21.08.2023 – 28.08.2023 Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decat…