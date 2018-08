Stiri pe aceeasi tema

- Compania spune ca va rezolva problema. Multi romani s-au plans joi ca postarile lor au disparut, dar la fel s-a intamplat si in multe alte tari, cum ar fi Marea Britanie sau Franta. Iata raspunsul trimis de Facebook Europa, la solictarea HotNews.ro "O eroare ne-a afectat astazi sistemele automatizate,…

- Facebook spune ca o eroare in sistemele sale automatizate a fost responsabila pentru postarile care au disparut joi, o parte dintre acestea fiind, in mod eronat, marcate ca fiind spam. Compania spune ca va rezolva problema. Mulți romani s-au plans joi ca postarile lor au disparut, dar la fel s-a intamplat…

- Pegas, unul dintre cele mai cunoscute branduri de biciclete din Romania, se extinde la nivel internațional, iar produsele sale vor fi disponibile pe Amazon, cel mai mare retailer online din lume. ”Pe langa partenerii locali din Italia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Suedia și Polonia, Amazon ofera…

- Piata de vehicule comerciale din Romania a crescut in primele sase luni cu 7%, fiind inmatriculate 12.572 de masini, ponderea cea mai mare fiind reprezentata de vehiculele comerciale usoare, cu 8.642 inmatriculari, arata datele ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM…

- Pentru al treilea an consecutiv, municipiul Aiud va fi gazda Companiei de teatru Procede Zebre, in cadrul parteneriatului cultural dintre municipalitatea aiudeana și orașul Cusset – Vichy din Franța. In Anul Centenarului, Compania de teatru Procede Zebre organizeaza 3 spectacole in Romania, respectiv…

- Pana de curent in tunelul de sub Canalul Manecii, de duminica, 24 iunie, a afectat circulația feroviara dintre Franta de Marea Britanie, timp de doua ore, in ambele sensuri, precizeaza companiile Eurotunnel si Eurostar, citate de Agerpres. ‘A fost o pana electrica la terminalul din partea franceza,…

- Înmatricularile de autovehicule noi au crescut cu 29,3% în România, în primele 5 luni din 2018, perioada în care creșterea înmatricularilor din UE a fost, pe medie, de 2,4%, arata datele publicate vineri de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile - ACEA.…

- Simona Halep incepe saptamanile cu numarul 30 si 31 pe locul I WTA, cu 7.270 de puncte, potrivit ierahiei publicate luni, valabila pentru urmatoarele 14 zile. Viitorul clasament WTA va fi anuntat dupa incheierea turneului de Grand Slam de la Roland Garros, la care romanca este principala favorita si…