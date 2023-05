Eroare sau intenție? Amendamentul care poate 'trânti' la CCR reforma pensiilor 'speciale' Coaliția de guvernare a anunțat luni o serie de amendamente la proiectul care vizeaza o așa-zisa reforma a pensiilor de serviciu, modificari impuse de negocierile din cadrul PNRR. Amendamentele vizeaza, in mare masura, reducerea drepturilor de care se bucura in prezent magistrații. Una dintre modificarile propuse ar putea atrage insa neconstituționalitatea viitoarei legi: eliminarea dintre beneficiarii pensiilor de serviciu a personalului de specialitate juridica asiminat judecatorilor și procurorilor.Lista completa a amendamentelor, AICI! (.pdf)Pensiile speciale, „rezolvate” prin eliminarea a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

