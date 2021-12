Eroare: O bancă a virat din greșeală peste 155 de milioane de euro în conturile unor clienți O banca din Regatul Unit a virat, din greșeala, in conturile unor clienți, peste 155 de milioane de euro. Zeci de mii de britanici s-au trezit in dimineața de Craciun cu o surpriza de la banca Santander. Din greșeala a fost depusa suma de 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane de euro) in 75.000 de conturi. Eroarea a avut loc chiar pe 25 decembrie. Angajații de la Santander se straduiesc acum sa recupereze banii. O mare parte din suma a fost depusa in conturi deschise la bancile rivale, potrivit BBC. Eroarea a aparut atunci cand plațile din 2.000 de conturi business au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filiala britanica a bancii Santander a distribuit din greseala in ziua de Craciun 130 de milioane de lire sterline (peste 150 de milioane de euro), bani pe care intentioneaza sa-i recupereze, relateaza AFP. Pe 25 decembrie, din cauza unei "probleme tehnice", 75.000 de plati electronice efectuate…

- Supriza de Craciun pentru zeci de mii de britanici. Banca Santander a depus din greșeala 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane de euro) in 75.000 de conturi, pe data de 25 decembrie.

- Filiala britanica a bancii Santander a distribuit din greseala, in ziua de Craciun, 130 de milioane de lire sterline, adica peste 150 de milioane de euro, bani pe care intentioneaza sa i recupereze, relateaza AFP.Pe 25 decembrie, din cauza unei probleme tehnice, 75.000 de plati electronice efectuate…

- Banca a depus din greșeala 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane de euro) in 75.000 de conturi, pe data de 25 decembrie.Angajații bancii se grabesc acum sa recupereze banii, insa munca lor devine dificila, deoarece o mare parte din suma a fost depusa in conturi deschise la bancile…

- Zeci de mii de britanici s-au trezit in dimineața de Craciun cu o surpriza de la un binefacator neașteptat – Banca Santander, scrie Digi24 . Banca a depus din greșeala 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane de euro) in 75.000 de conturi, pe data de 25 decembrie. Angajații de la…

- Zeci de mii de britanici s-au trezit in dimineața de Craciun cu mulți bani in conturi trimiși de banca Santander.S-au virat din greșeala 130 de milioane de lire sterline (aproximativ 155 de milioane de euro) in 75.000 de conturi, pe data de 25 decembrie.Angajații de la Santander se grabesc acum sa recupereze…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri ca va monitoriza contagiozitatea subvariantei Delta AY.4.2 a coronavirusului, din ce in ce mai prezenta in contaminarile cu COVID-19, informeaza AFP. ”Incepand din iulie a fost observata o crestere a transmiterii subvariantei AY.4.2”, a indicat…

- Vaccinarea a prevenit aproape 128.000 de decese, 265.000 de spitalizari și peste 24 de milioane de infectari in Marea Britanie. Datele apar in ultimul raport de supraveghere a vaccinarii impotriva COVID-19, publicat de autoritațile din Regatul Unit, unde opt din zece persoane sunt imunizate anti-COVID.…