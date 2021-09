Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat caruia i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioada de 90 de zile pentru ca a condus cu o alcoolemie de 0,13 mg/l alcool pur in aerul expirat a obtinut anularea sanctiunii aratand ca nu avea strop de alcool in sange. Printr-un proces deschis la Judecatoria Sectorului 4 din…

- Dupa ce pe 30 iunie a provocat un accident rutier, fiind baut la volan, actorul situația actorului George Mihaița se complica. Risca ani grei de inchisoare. Probele de sange recoltate in seara accidentului și procesate la Institutul de Medicina Legala ar indica o alcoolemie uriașa: de peste 2,5 la mie,…

- ,,La fata locului s-au deplasat, de urgenta, politisti din cadrul sectiei, care au identificat persoana. Aceasta le-a relatat faptul ca barbatul cu care o relatie de concubinaj o ameninta si o agreseaza, precum si faptul ca acesta detine mai multe arme. A fost solicitat si sprijinul Serviciului Arme,…

- Polițiștii de la Secția 19 din București au sesizat prezența in trafic a unui automobil care n-a oprit la semnalul regulamentar al agenților de poliție. Imediat dupa aceea, polițiștii au pornit in urmarirea mașinii suspecte, avertizand șoferul sa opreasca, prin mesaje transmise prin stația de amplificare.…

- INML a trantit raportul medicului care daduse vina pe parintii bebelusilor morti la Iasi, numindu-i „familii cu putine informatii medicale". Profesorul dr. Mircea Onofriescu concluzionase ca moartea nou-nascutilor a fost cauzata de prematuritate si nu de infectia nosocomiala, dar INML l-a contrazis.…

- Profesorul dr. Mircea Onofriescu concluzionase ca moartea nou-nascuților a fost cauzata de prematuritate și nu de infecția nosocomiala, dar INML l-a contrazis.De aproape patru ani, cazul morții a doi nou-nascuți prematuri este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iași. De doua…

- DSP spune ca va inaspri controalele la documentele medicale prezentate de cei ce vin din afara. Asta dupa ce, pe langa ieseni care veneau de la munca din Europa, au fost depistate falsuri inclusiv la ieseni intorsi acasa din concediu 10 noi cazuri de infectie cu tulpina Delta a virusului SARS COV…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, in raportul saptamanal, ca 82% dintre cazurile de COVID și toate decesele inregistrate saptamana trecuta au fost la persoane nevaccinate. Conform documentului, in saptamana 19 – 25 iulie, 51.9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București,…