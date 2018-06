Stiri pe aceeasi tema

- Atentatul viza "Regimentul Nemuritor" al armatei ruse. "Au fost arestati preventiv indivizi care complotau sa comita explozii in timpul paradei Regimentului Nemuritor, in centrul Moscovei", a declarat Oleg Siromolotov. Potrivit autoritatilor ruse, au fost arestati 20 de suspecti si…

- Un alpinist utilitar din Oradea a murit, dupa ce a cazut de la etajul 10, in timp ce demonta un banner publicitar. Tragedia a avut loc in dimineața zilei de miercuri, 9 mai, pe strada Corneliu Coposu, iar barbatul avea 59 de ani. “Din nefericire, in aceasta dimineata, o persoana si-a pierdut viata.…

- Zeci de sustinatori ai opozantului rus Aleksei Navalnii au fost retinuti sambata in Rusia in timpul unor manifestatii organizate cu doua zile inainte de investirea lui Vladimir Putin pentru al patrulea mandat de presedinte. Principalul oponent al liderului de la Moscova a aparut și el la protest și…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Ford, model Tourneo Connect, semnalat ca fiind furat din Belgia. Potrivit Garzii de Coasta, la sfarsitul saptamanii trecute, actionand…

- Rusia nu va amana adoptarea unor masuri de riposta la adresa SUA dupa sanctiunile americane adoptate recent impotriva Moscovei, a anuntat luni Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, citat de Ria Novosti, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Membri importanti ai Dumei (camera…

- Momente de panica la bordul unui avion care decolase de pe aeroportul din Bucuresti si urma sa ajunga in Spania. 180 de pasageri se aflau la bordul aeronavei cand aceasta a cazut in gol sute de metri. La bordul avionului se afla și cantarețul de muzica populara Aurel Tamaș. Inainte de a ajunge pe aeroportul…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 16:17 SUA expulzeaza 60 de diplomati rusi in cazul…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. Peskov a declarat intr-o teleconferinta cu jurnalistii ca…