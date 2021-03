Eroare a poliției locale: Un bărbat decedat a primit avertisment din cauză că a ieșit pe stradă după ora 23.00 fără declarație Un barbat din orașul Rașnov, județul Brașov, a fost confundat de catre polițiștii locali cu fratele sau decedat in 2019. Astfel, pe numele barbatului decedat a fost scris un avertisment din cauza ca a ieșit pe strada, dupa ora 23.00, fara a avea declarație pe proprie raspundere asupra sa, așa cum cere Legea 55/2020. Reprezentanții primariei orașului Rașnov au transmis, pe pagina de Facebook, ca totul a fost o „eroare materiala” și ca agentul poliției locale va fi audiat intr-o comisie de disciplina, luandu-se ulterior o decizie: „In primul rand nu este vorba despre o amenda, ci despre un averisment.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a murit in urma doi ani a fost sancționat de polițiștii locali din Rașnov pentru ca a ieșit pe strada dupa ora 23.00 fara a avea declarație pe propria raspundere. Incidentul s-a intamplat in ianuarie, iar procesul verbal a ajuns la domiciliul familiei decedatului zilele trecute. Asociatia…

- Sanctionat pentru incalcarea restrictiilor chiar si dupa deces. Un barbat din Rasnov, mort de doi ani, a fost „prins” fara declaratie dupa ora 23. Un barbat care a murit in urma doi ani a fost sanctionat de politistii locali din Rasnov pentru ca a iesit pe strada dupa ora 23.00 fara declaratie pe propria…

- Incidentul a avut loc in luna ianuarie intr-o localitate din Brașov, iar procesul verbal a ajuns zilele trecute la familia decedatului, scrie Mediafax. Barbatul care a murit in urma cu doi ani a fost confundat cu fratele sau, au precizat autoritațile. Barbatul din localitatea Rașnov a murit in urma…

- Un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme a avut loc cu puin timp in urma in municipiul Brasov, pe str. Transilvaniei nr. 13. In urma accidentului a rezultat o victima, care este constienta, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov,…

- Unui barbat i s-ar fi facut rau astazi, 11 februarie, pierzandu-și cunoștința a cazut la pamant. Incidentul a avut loc in jurul orei 15:15, pe strada București din Capitala. Barbatul a fost observat de carabinierii care se aflau in serviciul de protecție a unui obiectiv diplomatic situat pe aceeași…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca prefectul Municipiului București a atacat in instanța actele administrative referitoare la cladirea din str. Știrbei Voda 132 și, drept urmare, orice acțiune de demolare sau construire in acest caz este suspendata. “Cladirea din strada Stirbei…

- O intrevedere pe tema redeschiderii școlilor a avut loc, miercuri, intre ministrul Educației Sorin Cimpeanu și reprezentanții AUR. Cei de la AUR au propus ca soluție alternativa inființarea școlilor de vara. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu spune ca aceasta soluție este una corecta. „Au fost propuse…

- La fiecare ploaie serioasa, drumul național DN 7 care strabate Valea Oltului este „atacat” de pietrele care cad de pe versanți. Nervii șoferilor se varsa pe autoritațile care administreaza șoseaua, dar de regula nu este nici vina acestora. Azi dimineața a avut loc o astfel de situație pe Valea Oltului,…