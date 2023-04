Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City – Bayern 3-0 și Benfica – Inter 0-2 au fost meciurile serii din mansa tur a sferturilor de finala din UEFA Champions League si au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Erling Haaland a facut spectacol pe Etihad si a reusit un gol si o pasa decisiva. „Cetatenii” lui Pep […]…

- Erling Haaland (22 de ani), atacantul norvegian al campioanei Angliei, Manchester City, poate deveni jucatorul care marcheaza cel mai mult, intr-un singur sezon de Premier League. Nordicul a reușit o „dubla” sambata seara, in victoria obținuta de Manchester City pe terenul lui Southampton, scor 4-1,…

- Denis Alibec a oferit prima reacție, dupa ce Romania s-a impus cu 2-0, in duelul cu Andorra, din preliminariile EURO 2024. Atacantul de la Farul s-a declarat fericit de victoria „tricolorilor” din primul meci din drumul catre turneul final european. Andorra – Romania 0-2, partida din preliminariile…

- Erling Haaland a intrat definitiv in istoria lui Manchester City dupa cele cinci goluri marcate in poarta lui Leipzig, in returul optimilor din UEFA Champions League. Atacantul de 22 de ani a facut un meci fabulos si a batut un record care data din 1929. Haaland a ajuns la 39 de goluri in 36 de […]…

- Eric Maxim Choupo-Moting a profitat de gafele din apararea lui PSG, si a dus-o pe Bayern in avantaj cu golul sau, in duelul din optimile Ligii Campionilor. Inlocuitorul lui Robert Lewandowksi traverseaza cel mai bun sezon din cariera, si marcheaza pe banda rulanta. Choupo-Moting a deschis scorul in…

- Kylian Mbappe a intrat in istoria lui PSG! Superstarul parizian a reușit o „dubla” impotriva lui Marseille și a egalat un record impresionant. Francezul a fost cel mai bun om de pe teren in derby-ul Franței și a inscris de doua ori pentru a aduce victoria oaspeților. Kylian Mbappe a intrat in istoria…

- Ce a declarat Erling Haaland dupa ce a marcat in derby-ul Arsenal – Manchester City, scor 1-3, restanta din etapa a 12-a din Premier League. Atacantul norvegian si-a trecut numele pe tabela si a ajutat-o pe echipa lui Pep Guardiola sa urce pe primul loc in campionatul Angliei. Haaland a ajuns la 26…

- Atacantul englez Harry Kane a inscris duminica, in meciul cu Manchester City, golul cu numarul 267 pentru Tottenham, devenind golgeterul all-time al echipei londoneze, cu un gol mai mult decat Jimmy Greaves. Harry Kane a inscris primul sau gol pentru Tottenham, intr-un meci oficial, la 30 octombrie…