Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City – Arsenal 4-1! „Cetațenii” lui Pep Guardiola, victorie importanta in lupta la titlu. Inter a trecut de Juventus și s-a calificat in finala Cupei Italiei. Manchester City s-a dovedit a fi prea puternica pentru Arsenal. „Tunarii” aveau nevoie de victorie pe Etihad pentru a ramane la mana…

- La primul sezon la Manchester City, norvegianul Erling Haaland (21 de ani) stabilește recorduri impresionate. Varful adus cu 60 de milioane de euro de la Borussia Dortmund a stabilit scorul final al derby-ului cu liderul Arsenal, 4-1. Atacantul a punctat in minutul 90+5, cu un șut din voleu, de la 10…

- Thierry Henry (45 de ani), fostul mare atacant de la Arsenal și Barcelona, a facut o reverența in fața lui Erling Haaland (22), dupa cele 5 goluri marcate de norvegian in Manchester City - Leipzig 7-0. Haaland a fost ales omul meciului și la final s-a prezentat la interviu la microfonul CBS Sport, post…

- Pep Guardiola (52 de ani) a explicat de ce l-a schimbat pe Erling Haaland (22) in minutul 63 al meciului cu RB Leipzig din optimile Champions League, caștigat de Manchester City cu 7-0. Atacantul norvegian inscrisese de 5 ori pana in acel moment și parea capabil sa doboare recordul pentru cele mai multe…

- Erling Haaland a intrat definitiv in istoria lui Manchester City dupa cele cinci goluri marcate in poarta lui Leipzig, in returul optimilor din UEFA Champions League. Atacantul de 22 de ani a facut un meci fabulos si a batut un record care data din 1929. Haaland a ajuns la 39 de goluri in 36 de […]…

- Presa internaționala este la picioarele lui Erling Haaland dupa „manita” din Manchester City – RB Leipzig 7-0! Atacantul celor de la Manchester City a reușit sa marcheze nu mai puțin de cinci goluri in meciul cu RB Leipzig, din returul optimilor Champions League. In partida tur, cele doua echipe au…

- Ce a declarat Erling Haaland dupa ce a marcat in derby-ul Arsenal – Manchester City, scor 1-3, restanta din etapa a 12-a din Premier League. Atacantul norvegian si-a trecut numele pe tabela si a ajutat-o pe echipa lui Pep Guardiola sa urce pe primul loc in campionatul Angliei. Haaland a ajuns la 26…

- Erling Haaland (22 de ani), atacantul lui Manchester City, a fost schimbat la pauza meciului cu Aston Villa, scor 3-1, și este incert pentru derby-ul cu Arsenal (miercuri, ora 21:30). Dupa meci, Pep Guardiola a dezvaluit ca Haaland a primit o lovitura dura in prima repriza cu Aston Villa și nu a vrut…