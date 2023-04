Stiri pe aceeasi tema

- Dayot Upamecano a fost implicat in doua faze incredibile in Bayern – Manchester City, partida din returul sferturilor Ligii Campionilor! In meciul tur, trupa lui Pep Guardiola s-a impus categoric cu scorul de 3-0. Dayot Upamecano a fost protagonist in doua faze incredibile, in prima repriza din Bayern…

- Echipa engleza Manchester City a invins marti, pe teren propriu, scor 3-0, formatia germana Bayern Munchen, in prima mansa din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. In al doilea meci al zilei, echipa italiana Inter Milano s-a impus, in deplasare, cu formatia portugheza Benfica Lisabona, scor 2-0,…

- Manchester City – Bayern 3-0 și Benfica – Inter 0-2 au fost meciurile serii din mansa tur a sferturilor de finala din UEFA Champions League si au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Erling Haaland a facut spectacol pe Etihad si a reusit un gol si o pasa decisiva. „Cetatenii” lui Pep […]…

- Pep Guardiola a avut prima reactie dupa meciul Manchester City – Bayern, scor 3-0, din mansat tur a sferturilor de finala ale UEFA Champions League. Campioana Angliei i-a administrat echipei lui Thomas Tuchel cea mai drastica infrangere, in competitia stelelor, din ultimii sase ani. Bayern a suferit…

- Pep Guardiola (52 de ani), managerul lui Manchester City, nu a facut nicio schimbare un meci intreg la 1-1 cu Leipzig, in turul „optimilor” Ligii Campionilor. „Am opțiunea celor cinci inlocuiri, dar nu sunt obligat”, a spus Guardiola, anunțand: „La retur, poate incep cu noua atacanți”. Pep Guardiola…

- Leipzig – Manchester City 1-1 si Inter – Porto 1-0 au fost meciurile serii din optimile UEFA Champions League, ambele fiind in format live text, pe AS.ro! Trupa lui Pep Guardiola a plecat doar cu o remiza din Germania, si totul se va decide la returul din Anglia! De cealalta parte, Inter s-a impus la…

- Ce a declarat Erling Haaland dupa ce a marcat in derby-ul Arsenal – Manchester City, scor 1-3, restanta din etapa a 12-a din Premier League. Atacantul norvegian si-a trecut numele pe tabela si a ajutat-o pe echipa lui Pep Guardiola sa urce pe primul loc in campionatul Angliei. Haaland a ajuns la 26…

- Erling Haaland (22 de ani), atacantul lui Manchester City, a fost schimbat la pauza meciului cu Aston Villa, scor 3-1, și este incert pentru derby-ul cu Arsenal (miercuri, ora 21:30). Dupa meci, Pep Guardiola a dezvaluit ca Haaland a primit o lovitura dura in prima repriza cu Aston Villa și nu a vrut…