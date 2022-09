Stiri pe aceeasi tema

- Marți au avut loc primele meciuri din grupele Champions League, iar surprizele nu au lipsit. Dinamo Zagreb a invins Chelsea (1-0), Șahtior Donețk a surclasat RB Leipzig (4-1, in deplasare), iar AC Milan a obținut doar o remiza cu RB Salzburg. Kylian Mbappe și Erling Haaland au marcat cate doua goluri…

- Dupa startul in forța pe care il are in tricoul lui Manchester City, Erling Haaland este marele favorit la caștigarea titlului de golgheter din Champions League. In schimb, cel mai bun marcator din stagiunea precedenta, Karim Benzema, e vazut cu a cincea

- Erling Haaland a inscris inca un gol in Premier League, dar Manchester City nu a reușit sa caștige pe terenul celor de la Aston Villa. Meciul din etapa a sasea s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

- Condusa cu 2-0 la pauza de Crystal Palace, Manchester City a demonstrat ca ramane o forța a fotbalului mondial și s-a impus cu 4-2, sambata, pe teren propriu, in etapa a patra din Premier League.

- Tragerea la sorți pentru grupele Champions League ale sezonului 2022/ 2023 a avut loc joi, 25 august, seara. Faza grupelor propune dueluri tari, precum Bayern – Barcelona, PSG – Juventus și AC Milan – Chelsea, noteaza Gazeta Sporturilor. Tragerea la sorți a grupelor CL a avut loc in Istanbul, Turcia,…

- Erling Haaland (22 de ani) a fost titular in meciul caștigat de Manchester City cu Bournemouth, scor 4-0, in etapa a doua din Premier League. Dupa un inceput furibund de sezon, cu doua goluri in poarta lui West Ham, Haaland a avut o prestație dezastruoasa cu Bournemouth. Nu doar ca nu a marcat, dar…

- Un protest impotriva depozitarii haotice a deșeurilor a avut loc inaintea Community Shield, disputa dintre Manchester City și Liverpool. Ediția din acest an a Community Shield se desfașoara pe arena din Leicester. Meciul a consemnat debutul oficial al lui Erling Haaland sub comanda lui Pep Guardiola,…

- Erling Haaland este aproape de a debuta in tricoul lui Manchester City, iar Pep Guardiola a anunțat intr-un mod bizar ca il va folosi pe atacant intr-un amical de lux contra lui Bayern Munchen. ​