Stiri pe aceeasi tema

- The Lumineers a lansat al treilea single de pe viitorul album “BRIGHTSIDE”. Proiectul va fi disponibil incepand cu data de 14 ianuarie 2022. “A.M. Radio” contine cel mai maret refren creat vreodata de trupa” a declarat Wesley Schultz, vocalistul, chitaristul si co-fondatorul formatiei. “Piesa este…

- Muzicianul timișorean Laszlo Farkas, unul din fondatorii formației Quo Vadis implinește astazi 51 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! Cu 30 de ani in urma, in 1991, artistul a pus bazele formației Quo Vadis alaturi de Farkas Szilamer, Borbely Szilard si Gaspar Zsolt, iar primul concert…

- Numele lui Calin Lupu este cunoscut in randul melomanilor care participa la concertele desfasurate in Timisoara. Fostul participant la concursul Vocea Romaniei a lansat albumul sau de debut „Angels with dirty wings“, care cuprinde 11 piese. „Scriu piese de peste 10 ani și asta e terapia mea. Albumul…

- In Romania exista o nevoie acuta pentru o infrastructura adaptata numarului de mașini electrice, aflat in creștere in ultimii ani. Tot mai mulți actori și-au facut apariția pe piața punctelor de incarcare și, in curand, vom asista la o concurența acerba. Printre acești actori se numara și compania romanesca…

- Cadrele universitare de la Centrul Universitar Nord au anunțat ca George Achim, unul dintre cei mai renumiți profesori ai acestei universitați, nu mai este printre noi. „A murit un mare profesor. Un coleg minunat. A murit Profesorul univ. dr. George Achim, directorul Scolii Doctorale de la Facultatea…

- “Sange rece este o piesa cu o atmosfera dramatica și ușor intunecata. Am vrut sa surprindem aceeași atmosfera și prin videoclip, și credem ca am reușit. In plus, dupa cum se va vedea chiar din primele cadre, urmeaza și o continuare despre care momentan nu spunem mai multe. Mulțumim echipei Sebastian…

- Proiectul timișorean de „world music“ Nadayana a lansat un videoclip live filmat in cadrul unui festival care a avut loc in cursul acestei veri in orașul Kiev, melodia avand parte de o serie de reacții pozitive din partea melomanilor din intreaga lume. Nadayana este un proiect de world-music contemporan…

- Muzicianul britanic Sting a lansat miercuri „If It's Love”, melodie pop-rock cu accente de jazz, single de pe noul album „The Bridge”, asteptat pe 19 noiembrie, potrivit news.ro. Intr-un interviu pentru Los Angeles Times, Sting prezinta „If It's Love” ca „cel mai fantastic” cantec de pe un…