Stiri pe aceeasi tema

- La doua saptamani din momentul lansarii piesei „Monalisa”, Faydee și Costi colaboreaza din nou și aduc in playlist-uri „Luana”, un single ce se potrivește „manușa” acestei veri. Compusa și produsa de catre Costi alaturi de Faydee, „Luana” te poarta pe ritmuri orientale intr-o lume in care fericirea…

- Compania aeriana low-cost WizzAir a anulat in ultimul moment cursa Dortmund – Timișoara, care trebui sa plece miercuri in jurul 13,30 de pe aeroportul din Germania. Pasagerii au fost anunțați ca vor fi preluați de un avion care ar fi trebuit sa decolerze spre Cluj-Napoca, in jurul orei 19,00. Sute de…

- Dupa ce au facut echipa pentru „Claro Que Si”, single ce a fost no.1 in Romania in topurile de specialitate și a cucerit publicul atat la nivel național, cat și internațional și „Dame”, Hyenas și Yasiris colaboreaza din nou pentru „Baila”, un single fresh ce te va cuceri de la primele acorduri. Compus…

- Costi, producatorul ce se afla in spatele multor hituri și voci fresh, impreuna cu Faydee și MARRA lanseaza „Monalisa”, un single fresh, de vara pe ritmuri „caliente”, ce te va cuceri chiar de la primele acorduri. Compus de catre Costi alaturi de Faydee, artist cunoscut in Romania pentru hiturile „Can’t…

- Dupa hituri in colaborare cu artiste precum EMAA, Roxen, Andia și Mira, DJ Project lanseaza “Iubirea Mea” alaturi de Ana Baniciu, artista urmand sa insoțeasca trupa in concertele viitoare. DJ Project inseamna o moștenire de hituri, cu refrene memorabile cantate de milioane de fani atat in Romania, cat…

- Controversatul broker Cristian Sima, cunoscut publicului larg dupa scandalul din 2012, cand a fost acuzat ca a pierdut pe bursa banii mai multor persoane importante din Romania, apoi a fugit din tara, isi lanseaza o carte la Oltenita.

- Mai multi reprezentanti USR se reunesc, in weekend, la Sibiu, la un eveniment organizat de catre echipa „Curaj pentru Romania”, echipa care a candidat in 2021 la alegerile pentru Biroul National al USR PLUS. In cadrul evenimentului va fi lansat „Manifestul pentru curaj in USR PLUS”, un document programatic…

- Cutremur, luni dimineața, in Romania. Un seism de 2,2 grade s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau., la adancimea de 148 km. Citește și: Argeș. A facut infarct la volan și a intrat cu mașina intr-un stalp Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 70 km E de Brasov, 81 km NE de…