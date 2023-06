Stiri pe aceeasi tema

- Anton Petrea a fost numit, vineri, in functia de antrenor al echipei de fotbal Universitatea Cluj. Tehnicianul in varsta de 48 de ani a pregatit-o pe Chindia Targoviste in sezonul recent incheiat, nereusind sa o salveze de la retrogradare. Petrea are o vasta experienta ca antrenor secund la echipe precum…

- La scurt timp de la anunțul plecarii lui Liviu Ciobotariu, oficialii gruparii FC Voluntari au oficializat numirea noului antrenor principal: Marin Duna. „FC Voluntari anunța ca a semnat un contract cu antrenorul principal Marin Duna. Acesta s-a nascut pe 2 august 1967 in Ogrezeni, județul Giurgiu. Ca…

- Gheorghe Carciu, secretar de stat in cadrul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, a transmis un mesaj dupa prima zi a Festivalului „Aici-Acolo”, organizat cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni. „In fața a sute de romani ”de aici și de acolo”, mi-am exprimat speranța ca aceste zile binecuvantate…

- Meciul Dinamo – FC Argeș din manșa tur a barajului pentru un loc in Liga I de fotbal este programat luni, 29 mai, de la ora 20:00, dupa cum au anunțat alb-roșii pe pagina oficiala de Facebook. Datele pot fi, insa, modificate in functie de solicitarile detinatorilor de drepturi TV, a precizat FRF. Returul…

- Atacurile directorului executiv al clubului FC Argeș la adresa UTA și mai ales acuzele la adresa tanarului fotbalist Rareș Pop a dus la o revolta a Suporter Club UTA. Membrii Suporter Club UTA acuza conducerea clubului UTA ca nu a intervenit și nu a avut nici o replica la acuzațiile care au fost aduse…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis sa se cunune religios intr-o manastire din Ucraina și a explicat, pe Facebook, de ce a luat aceasta hotarare. Fosta soție a lui Silviu Prigoana spune ca a fost un vis implinit pentru ea și este fericita cu alegerea pe care a avut-o. Cununia religioasa a…

- Ionuț Iftimoaie e printre cei 12 concurenți ramași la Survivor Romania 2023. Dupa ce triburile Faimoșilor și ale Razboinicilor s-au destramat, sportivul nu-și mai gasește locul in nicio tabara și nici nu se mai simte apropiat de vreunul dintre colegi. In aceasta situație, Ionuț Iftimoaie i-a facut o…

- Scena politica din Muntenegru a fost bulversata duminica seara de infrangerea in alegerile prezidentiale a veteranului Milo Djukanovic, dupa trei decenii de domnie in micuta tara balcanica, in fata noului venit Jakov Milatovic, comenteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…