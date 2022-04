Stiri pe aceeasi tema

- FC Universitatea Cluj a urcat pe locul secund in faza play-off a Ligii a II-a de fotbal, dupa ce a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 3-1 (3-0), marti seara, pe Cluj Arena, intr-un meci din etapa a sasea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Universitatea Cluj a urcat pe locul 2 in clasamentul Ligii 2 (asigura promovarea directa) dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Petrolul Ploiești, in ultimul meci al etapei a șasea a play-off-ului.

- Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești se intalnesc, marți seara, de la ora 19.00, in derby-ul celei de-a 6-a etape a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. In primele jocuri ale rundei s-au consemnat rezulatele: Unirea Slobozia-AFC Hermannstadt 0-0 și CSA Steaua București-Concordia Chiajna 3-0. Petrolul…

- Se incinge lupta pentru accederea in sezonul viitor al Ligii 1 la fotbal. Marți, 26 aprilie, de la ora 19:00, are loc derby-ul etapei a 7-a din play-off, un duel intre primele doua clasate, Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, meci programat in inima Ardealului, sub Dealul Feleacului, de la ora…

- Au trecut mai bine de 24 de ore de la primul derbi din play-off-ul ediției 2021-2022 al campionatului Ligii a II-a de fotbal, dintre FC Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, incheiat cu o remiza alba, scor: 0-0, dar am preferat sa fac comentarii „la rece”, ci nu „la cald”, mai ales ca am fost, sa…

- Erik Lincar (43 de ani), antrenorul divizionarei secunde Universitatea Cluj, a rabufnit la adresa arbitrajului, dupa remiza cu Petrolul, scor 0-0, din prima runda a play-off-ului. Florin Andrei nu a comis erori majore de arbitraj in Petrolul - Universitatea Cluj, dar Erik Lincar a fost deranjat de…

- In majoritatea cazurilor, atunci cand o echipa conduce, chiar detașat, ierarhia unui campionat, asta se datoreaza valorii generale a lotului sau, rare fiind situațiile in care liderul este devansat din acest punct de vedere. Adica, așa cum se intampla in prezent cu șefa de pluton a Ligii a II-a, FC…

- Așa cum era firesc, in mercato de iarna, s-au intrecut in achiziții primele patru clasate din clasamentul Ligii a II-a de fotbal, FC Petrolul Ploiești, FC Hermannstadt Sibiu, Universitatea Cluj și, respectiv, Concordia Chiajna. Sunt formațiile dupa a caror lupta in play-off, faza in care primele doua…