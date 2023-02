Reuters a relatat mai devreme despre disponibilizari, care vor afecta aproximativ 8% din personalul companiei, de 105.529 din intreaga lume. Compania are aproximativ 11.994 de angajati in America de Nord, potrivit site-ului sau. Un purtator de cuvant al Ericsson a spus ca reducerile fac parte dintr-o ”accelerare a eforturilor de reducere structurala a costurilor”, asa cum a anuntat in timpul Zilei Pietelor de Capital a companiei, din 15 decembrie. Purtatorul de cuvant a spus ca majoritatea disponibilizarilor vor intra in vigoare in prima jumatate a anului 2023, dar ar putea, de asemenea, sa se…