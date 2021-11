Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Grammerly, de asistența la scriere în limba engleza, lansata de trei IT-iști din Ucraina, a ajuns sa valoreze 13 miliarde de dolari, în urma unei noi runde de finanțare, de 200 de milioane de dolari, pe care a obținut-o joi. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Consiliul de Administratie al SNGN Romgaz a avizat marti achizitia tuturor actiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care detine 50% din proiectul Neptun Deep, si incheierea contractului de vanzare - cumparare, pretul de achizitie stabilit fiind de 1,060 miliarde dolari…

- Compania britanica de roboți software Blue Prism, un mare rival al românilor de la UiPath, urmeaza sa fie vânduta pentru 1,1 miliarde de lire sterline (circa 1,5 miliarde de dolari), potrivit Reuters. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Platforma americana Mailchimp, folosita inclusiv de firmele din România pentru a trimite newslettere și e-mail-uri de promovare, urmeaza sa fie cumparata, cu 12 miliarde de dolari, de catre o mare companie de softuri de contabilitate. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- eGold (EGLD), criptomoneda românilor de la Elrond, a depașit o capitalizare totala de 5 miliarde de dolari. Pe coinmarketcap.com, EGLD figura, luni, cu un market cap de 5,37 miliarde de dolari. În cazul unei criptomnede, capitalizarea reprezinta valoarea, exprimata în dolari, a tuturor…

- ​Anul trecut se anunța una dintre cele mai mari tranzacții din istoria industriei de procesoare: Nvidia a ajuns la o înțelegere pentru a cumpara designerul britanic de procesoare ARM, pentru 54 miliarde dolari. Era clar înca de atunci ca autoritațile din domeniul concurenței nu vor aproba…

- ​Point Pickup Technologies, o companie americana de curierat B2B, fondata de antreprenorul de origine româna Radu Florescu și americanul Tom Fiorita, a cumparat platforma de e-commerce GrocerKey pentru 42 milioane de dolari.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

Pfizer, implicat in lupta impotriva cancerului: A cumparat o companie de medicamente canadiana, cu peste 2 miliarde de dolari Pfizer Inc a anuntat luni ca va achizitiona restul…