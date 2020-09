Ericsson achiziționează Cradlepoint pentru acelerarea dezvoltării 5G Ericsson a luat decizia de a achiziționa Cradlepoint, liderul pieței din SUA in soluțiile Enterprise Wireless Edge WAN 4G și 5G. Investiția este esențiala pentru strategia Ericsson de a-și mari cota de piața in sectorul 5G pentru companii, aflat in expansiune rapida. Cradlepoint completeaza portofoliul Ericsson de servicii 5G pentru afaceri, care include rețele dedicate și o platforma IoT globala. Tranzacția va facilita dezvoltarea unor noi produse și sisteme integrate pentru clienții Ericsson, sprijinind servicii 5G integrate pentru sectorul de business, cu profitabilitate crescuta. Cradlepoint… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

