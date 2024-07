Stiri pe aceeasi tema

- Simion a vorbit și despre verile pe care le petrecea la bunicul sau, copil fiind, și despre care spune ca iși amintește ca erau toride. Șeful auriștilor a declarat recent ca in cazul unui succes al lui Donald Trump la Casa Alba, unghiurile de abordarea privind razboiul din Ucraina, mașinile electrice…

- Fostul președinte american Donald Trump "va rezolva" razboiul din Ucraina, susține premierul Ungariei, citat de Politico.Orban a facut o declarație in acest sens vineri, dupa ce s-a intalnit cu Trump la...

- Cu un mandat de arestare emis de Rusia pe numele sau, marele campion de sah si critic al lui Putin, Garry Kasparov, continua sa vina in Romania pentru ca este o tara sigura. Nu ar merge insa la Budapesta sa...

- Razboiul din Ucraina nu ar fi avut loc niciodata daca Statele Unite ar fi avut un "lider", i-a spus joi Donald Trump presedintelui Joe Biden in cursul dezbaterii lor de la Atlanta, criticand totodata cheltuielile pentru ajutorul militar acordat Ucrainei, in timp ce presedintele in exercitiu Joe Biden…

- La jumatatea reprizei secunde din Belgia - Romania, la scorul de 1-0 pentru selecționata lui Domenico Tedesco, in peluza din spatele lui Florin Nița, cel care a avut mai multe intervenții decisive in prima repriza, au fost aprinse mai multe torțe de suporterii romani, lucru neobișnuit pe stadioanele…

- Romania a debutat cu dreptul la Euro dupa ce a invins-o fara drept de apel pe Ucraina, scor 3-0. Milioane de romani au savurat succesul echipei naționale. Pe Allianz Arena au fost aproape 40.000 de romani, care au creat o atmosfera fabuloasa, iar alte cateva milioane au urmarit duelul din fața televizoarelor.…

- Razboaiele implica in mod standard acțiuni militare menite, prin transmiterea de informații false sau cosmetizate, sa influențeze moralul publicului larg in sens pozitiv sau negativ. Rusia lucreaza de decenii pentru manipularea opiniei publice la nivel mondial, operațiune accelerata puternic de Moscova…

- Mii de ucraineni refugiați și-au gasit domiciliul intr-o casa la tara. Proprietarul a facut o avere din aceasta situație. Caz incredibil in comuna Varfu Campului, județul Botoșani, situata aproape de granița cu Ucraina. In ultimii ani, numarul locuitorilor a explodat, și asta din cauza obținerii facile…