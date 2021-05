Stiri pe aceeasi tema

- Companiile au anuntat investitii de peste 70 de miliarde de euro in sectorul energetic romanesc in urmatorii zece ani, cea mai mare parte fiind in productia de electricitate, a afirmat, luni, Eric Stab, vicepresedintele Consiliului Investitorilor Straini si CEO al Engie Romania, informeaza Agerpres.…

- “Companiile romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au devenit din ce in ce mai valoroase pe masura ce investitorii si-au pastrat increderea in perspectivele privind evolutia mediului economic local. Valoarea de piata a companiilor locale listate pe piata principala a BVB a depasit nivelul…

- Vrem sa finalizam in acest an Centrala de la Iernut, iar daca acest lucru nu se va putea face cu consortiul care a castigat licitatia in 2016 o vom finaliza fara acestia, pentru ca avem pregatit si scenariul B, si scenariul C, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cadrul conferintei "Aspen…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat pentru operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, pentru anul 2021, investiții totale de cel puțin 1,68 miliarde lei. Suplimentar fața de planul anual de investiții…

- „Bugetul aprobat saptamana aceasta in parlament este un buget al dezvoltarii, cu o alocare record pentru investiții, de aproximativ 62 de miliarde de lei, cu aproape 10 miliarde mai mult ca anul trecut. In comparație, bugetul pentru investiții... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, afirma ca bugetul ministerului este de 7,15 miliarde de lei, fata de 5 miliarde de lei la inceputul anului 2020, si sustine ca acestea este unul “care ne permite sa dezvoltam”. “Acest buget este unul care ne permite sa dezvoltam. Preconizam…

- Spania pregateste un pachet de ajutoare pentru sectorul HORECA Madrid. Foto: Annamaria Damian. Spania pregateste un pachet de ajutoare directe în valoare de 11 miliarde de euro pentru sectorul HORECA, pentru prima data în pandemia provocata de coronavirus. Pâna acum,…

- In 2020, guvernul PNL a realizat cele mai mari investiții in economia romaneasca din ultimul deceniu care au fost cifrate la 53,2 miliarde de lei, cu 9,5 miliarde lei mai mult fața de 2019. Afirmația a fost facuta de deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, care a facut referire la datele oficiale…