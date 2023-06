Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mazilu (17 ani) ar putea prinde transferul carierei in aceasta vara, iar Farul Constanța poate da o lovitura importanta pe piața transferurilor.Fotbalistul care a impresionat in sezonul recent incheiat la Farul, echipa care a devenit campioana a Romaniei, este urmarit la EURO 2023 U21 de echipe…

- Titular in amicalul dintre Farul și FC Brașov de astazi, 1-1, brazilianul Mateus Criciuma s-a lovit la cap și a fost transportat la spital. Starea lui este stabila, fotbalistul se afla in afara oricarui pericol. Farul, Poli Iași și FC Brașov au disputat astazi, la Ghimbav, un „triunghiular” amical cu…

- Momente groaznice intampinate de un copilaș de doar 3 ani! In timp ce se juca in fața blocului, acesta a fost atacat de un caine periculos, scapat accidental dintr-un apartament. Baiețelul a fost mușcat de un caine din rasa Amstaff de mai multe ori la un picior. Scenele ingrozitoare s-au petrecut chiar…

- Un baiat de 12 ani a fost transportat la spital, luni seara, dupa ce a fost accidentat de un autoturism, pe o strada din municipiul Sibiu. Copilul a suferit un traumatism cranio-cerebral, arata primele informatii. Potrivit ISU Sibiu, un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgenta pe Aleea Petuniei…

- Sergio Rico, portarul de rezerva al campioanei Frantei, PSG, a fost internat in aceasta duminica intr-un spital din Sevilla, in urma unei caderi de pe cal survenita dimineata. In timp ce se afla cu sotia sa, langa El Rocio (provincia Huelva), Rico (29 de ani) a cazut de pe cal si, conform informatiilor…

- Momente dramatice, duminica dupa-amiaza, pentru un copil de 6 de ani, din satul Iazu, comuna Bilciurești! Acesta a fost lovit de o mașina pe drumul comunal 43A, condusa de un barbat de 35 de ani. In urma impactului, minorul a fost ranit, fiind transportat la spital pentru investigații medicale. Polițiștii…

- Momente de panica uriașa la „Te cunosc de undeva”, in timpul filmarilor pentru ediția de sambata, 22 aprilie. Unuia dintre concurenți i s-a facut rau pe platou chiar inainte de a urca pe scena show-ului. A fost nevoie de intervenția urgenta a medicului. Cui i s-a facut rau la „Te cunosc de undeva” Fanii…

- sO adolescenta a inceput sa aiba dureri de stomac și parinții au dus-o de urgența la medic. Doctorii au decis s-o opereze imediat, insa nu mica le-a fost surpriza atunci cand au descoperit ce avea fata in abdomen, de fapt.