- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 66.567 doze de vaccin, dintre care 55.463 - Pfizer, 5.746 - Moderna si 5.358 - AstraZeneca.

- Specialistii au verificat ce se intampla in organismul unui pacient vaccinat c-o singura doza de Pfizer sau AstraZeneca. Rezultatul? Vaccinul reduce cu 65% riscul de infectare cu Covid și asigura protecție atat persoanelor in varsta sau vulnerabile cat și celor tineri și sanatoși. Studiul a fost realizat…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat ca s-ar vaccina cu AstraZeneca fara nicio problema și este convins ca dupa evaluarea Agenției Europene a Medicamentului, de joi, vaccinarea va continua ca și pana acum. Kelemen a avut febra dupa ce s-a vaccinat cu Pfizer. Vaccinarea cu AstraZeneca va continua la…

- Guvernul a explicat vineri ce se intampla daca ai facut schema completa de vaccinare cu AstraZeneca, dupa ce mai multe țari inclusiv Romania au suspendat temporar vaccinarea cu acest ser din cauza unor reacții grave raportate in alte state. Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea, propune…

- In ultimele 24 de ore tot mai multe informații despre efecte secundare adverse date de vaccinul AstraZeneca. La nivel intenrațional exista deja 19 state care au bagat in carantina lotul primit de la producatorul englez. Printre aceste state se afla și Romania. Cu toate astea afla ca primarul Clujului,…

- Edilul a precizat ca se va duce și la rapel și a subliniat ca vaccinarea cu lotul respectiv a fost suspendata, urmand ca vineri sa ajunga la centrul din Bacau doze din altul. ”M-am vaccinat in 5 martie și am avut niște reacții minore. Ma voi duce și la rapel pentru a obține imunizarea.In centrul de…

- Luni, la ora 17.00, situatia vaccinarilor in Romania era urmatoarea: numar de doze administrate in ultimele 24 de ore impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech 19.934, Moderna 144, iar AstraZeneca 9.787.

- 561 persoane s-au imunizat cu vaccin de la AstraZeneca in prima zi de la deschiderea celor 13 fluxuri in Timiș. In total, in ultimele 24 ore, s-au efectuat 1.755 vaccinuri, majoritar rapeluri. Nu s-au mai inregistrat reacții adverse.