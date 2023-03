Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul lui Manchester United, Marcus Rashford, desi convocat pentru meciurile nationalei Angliei din aceasta saptamana, in preliminariile EURO 2024, contra Italiei si Ucrainei, a fost nevoit sa se retraga, scrie AFP.Potrivit clubului sau, Rashford a suferit o accidentare in minutul 50 al partidei…

Atacantul german al echipei Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, s-a accidentat in minutul 35 al meciului cu Hertha Berlin, si va fi indisponibil trei saptamani.

- Union Berlin a fost tinuta in sah acasa de lanterna rosie Schalke, scor 0-0, duminica, intr-un meci din etapa a 21-a, si a ratat sansa de a urca pe primul loc in Bundesliga, pe care ramane Bayern Munchen, potrivit Agerpres.Union Berlin are 43 de puncte, la fel ca Bayern, care a fost invinsa sambata…

- Atacantul vedeta al echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a parasit accidentat la coasa stanga terenul de joc dupa 20 de minute din partida de campionat cu Montpellier (3-1), miercuri, cu 13 zile inaintea meciului tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal cu Bayern Munchen, informeaza…

- RB Leipzg a invins la limita, vineri seara, pe teren propriu, cu 2-1, pe VfB Stuttgart, in prologul etapei a 18-a din Bundesliga, si a ajuns doar la un punct de liderul Bayern Munchen, potrivit Agerpres.Ambele goluri ale gazdelor au fost reusite de Dominik Szoboszlai (25, 49), pentru oaspeti marcand…

- Atacantul franco-ivorian Sebastien Haller si-a facut debutul intr-un meci oficial sub culorile formatiei Borussia Dortmund, duminica impotriva formatiei FC Augsburg (scor 4-3), in etapa a 19-a din Bundesliga, la sase luni dupa un cancer testicular diagnosticat la doar cateva zile dupa transferul…

Antrenorul lui RB Leipzig, Marco Rose, a spus ca echipa sa are nevoie de un un nou inceput, odata cu reluarea sezonului in Bundesliga, vineri, impotriva liderului Bayern Munchen, scrie DPA.

Atacantul danez Kasper Dolberg a fost imprumutat de clubul francez de fotbal OGC Nice la echipa Hoffenheim, din Bundesliga, dupa ce in prima parte a sezonului a evoluat la Sevilla FC, transmite DPA.