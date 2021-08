Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va lucra cu Pakistanul la o stabilizare a situatiei in Afganistan cu scopul de a impiedica un aflux de refugiati provenind din aceasta tara aflata in razboi, a afirmat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de AFP. Turcia se confrunta cu un val crescand de migranti afgani…

- Incendiile de vegetație au cuprins o centrala termica de pe coasta Marii Egee. Salvatorii turci au inceput joi, 5 august, sa evacueze pe mare sute de sateni, in timp ce un incendiu violent se apropia periculos de aproape de o centrala termica unde sunt stocate mii de tone de carbune. …

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera de la Nadlac II și Varșand au depistat 28 de cetațeni din Pakistan, Afganistan și Turcia. Aceștia au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Majoritatea erau ascunși in automarfare incarcate cu diferite bunuri, iar alții au incercat sa treaca granița…

- Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre teritoriale",…

- Turcia a iesit joi in mod oficial din Conventia de la Istanbul privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, o decizie puternic criticata in tara si in strainatate, pe care presedintele Recep Tayyip Erdogan a anunțat-o inca din luna martie și care a devenit…

- Polițiștii de frontiera au intervenit imediat cu o șalupa și i-au adus pe cei patru migranți la mal. Aceștia proveneau din Turcia, Siria și Irak și le-au recunoscut polițiștilor ca incercau sa ajunga ilegal in Romania. Autoritațile urmeaza sa ia masurile legale impotriva acestora.

- Uniunea Europeana analizeaza acordarea unei finantari de 3,5 miliarde de euro Turciei pentru ca aceasta sa continue sa gazduiasca refugiati sirieni pana in anul 2024, au declarat miercuri doi diplomati citati de Reuters, finantare ce face parte dintr-un plan regional mai extins de sprijin pentru…

- Tunuri sonore au fost pozitionate la sud si nord de Evros, fluviul care delimiteaza frontiera terestra dintre Grecia si Turcia, a declarat joi pentru France Presse un responsabil al politiei grecesti din aceasta regiune pe unde patrund in Europa numerosi migranti. Politia greaca a cumparat…