Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a facut publica joi, in prezentarea programului partidului sau pentru alegerile din 24 iunie, dorinta de a ameliora relatiile tensionate ale Turciei cu Europa in cazul in care va fi reales la conducerea statului, informeaza AFP. 'Vom intari relatiile noastre politice si economice cu diferite structuri regionale, incepand cu Uniunea Europeana', a declarat Erdogan in cadrul unei reuniuni a partidului sau islamo-conservator, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), in timpul careia a dezvaluit platforma electorala a formatiunii. 'Nu vom renunta…