- Zeci de mii de oameni au sarbatorit pe strazile marilor orașe din Turcia victoria lui Recep Erdogan. ”Sultanul” ramane președinte pentru urmatorii 5 ani. In al doilea tur al alegerilor prezidențiale, el a obținut 52,16% din voturi. Prezența la vot a fost de 83%, foarte puțin mai mica fața de acum doua…

- Primele rezultate parțiale ale alegerile prezidențiale din Turcia il dau pe Recep Erdogan invingator, cu 57,09%. Kemal Kilicdaroglu, candidatul opoziției, are 42,91%. Votul s-a incheiat la ora 17:00.

- Se inregistreaza nervozitate pe piețele financiare si in randul investitorilor occidentali, in perspectiva turului al doilea al alegerilor prezidențiale din Turcia, pe care actualul președinte Recep Erdogan are șanse sa-l caștige.

- Trimisul special al TVR la alegerile din Turcia, Alexandru Costache, a stat de vorba cu jurnaliști turci cu experiența care i-au argumentat de ce Recep Tayyip Erdogan ar avea prima șansa intr-un tur doi, in fața opozantului Kemal Kilicdaroglu.

- Președintele in funcție Recep Erdogan s-ar afla in fața principalului sau contracandidat, dupa numararea a peste jumatate din voturile exprimate in cadrul alegerilor prezidențiale de duminica, 14 mai.

- In ajunul alegerilor decisive pentru Turcia, presedintele Recep Tayyip Erdogan, care isi simte pozitia mai amenintata ca niciodata, si-a mobilizat sambata sustinatorii din Istanbul cu o rugaciune finala la Hagia Sofia, in timp ce Kemal Kilicdaroglu a adus un omagiu la Ankara

- La 100 de ani de republica seculara, Turcia creata de Mustafa Kemal Ataturk va trece prin alegeri prezidentiale de importanta istorica. Recep Erdogan, care conduce tara de 20 de ani, a fost pe rand premier si sef de stat, are un contracandidat puternic in persoana lui Kemal Kilicdaroglu, un politician…

- Alex, un cațel blocat sub daramaturi in provincia turca Hatay, una dintre cele afectate de cutremurul din 6 februarie care a lovit Turcia, a fost gasit viu și recuperat de o echipa de salvatori, transmite BBC . Intreaga operațiune de salvare a fost surprinsa intr-o inregistare video, publicata miercuri,…