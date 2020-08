Turcia "nu va face nicio concesie" pentru a-si apara interesele privitoare la gaze in Mediterana de Est, a afirmat miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, facand apel la Grecia sa se abtina de la a comite vreo "eroare" care sa duca la "ruinarea" sa, relateaza AFP.



"Turcia va lua ceea ce ii revine de drept in Marea Neagra, Marea Egee si Marea Mediterana (...) Nu vom face absolut nicio concesie in legatura cu ceea ce ne apartine", a spus Erdogan intr-un discurs martial.



"Pentru asta, suntem hotarati sa facem tot ce este necesar pe planurile politic, economic si militar",…