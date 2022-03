Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan i-a transmis sambata presedintelui Consiliului European, Charles Michel, ca Turcia va continua toate eforturile pentru a obtine pacea intre Ucraina si Rusia, a anuntat presedintia turca intr-o declaratie citata de Reuters. Turcia, stat membru al NATO, are granita comuna cu Ucraina si Rusia in Marea Neagra si are relatii bune cu ambele tari, aminteste agentia de presa britanica. Autoritatile de la Ankara au calificat drept inacceptabila invazia rusa in Ucraina si s-au oferit sa gazduiasca negocieri de pace, insa se opun impunerii de sanctiuni la adresa…