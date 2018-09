Stiri pe aceeasi tema

- Un aliat de extrema dreapta al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va prezenta in parlament o propunere de reintroducere a pedepsei cu moartea, abolita in 2004 in cadrul demersurilor Turciei de aderare la Uniunea Europeana, transmite dpa, potrivit Agerpres. 'Vom aduce…

- Un aliat de extrema dreapta al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va prezenta in parlament o propunere de reintroducere a pedepsei cu moartea, abolita in 2004 in cadrul demersurilor Turciei de aderare la Uniunea Europeana, transmite dpa. 'Vom aduce in parlament propunerea…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni componenta noului guvern al Turciei, la cateva ore dupa ce a depus juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite conform noii Constitutii, informeaza AFP, DPA si Reuters. In cabinetul de 16 ministri nu mai exista…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, dupa intrarea in vigoare a modificarilor constituționale aprobate prin referendumul de anul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a câstigat din primul tur scrutinul prezidential, conform rezultatelor anuntate de presa de stat turca, dar principalul adversar, Muharrem Ince, denunta nereguli electorale. Recep Tayyip Erdogan, sustinut de Partidul Dreptatii si Dezvoltarii…

- Muharrem Ince, candidatul principalului partid de opozitie, Partidul Popular Republican (CHP, centru-stanga), a recunoscut luni dimineata ca Recep Tayyip Erdogan a castigat scrutinul prezidential din Turcia, relateaza agentia de stiri Tass, citand presa turca.

- Numarul turcilor care au votat in strainatate in cadrul alegerilor prezidentiale si parlamentare din 24 iunie din Turcia a atins un nivel record de 1,49 milioane, a anuntat miercuri seful Consiliului Electoral Suprem, Sadi Guven, citat de agentia Reuters. Alegerile au loc in Turcia duminica…