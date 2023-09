Stiri pe aceeasi tema

- Erdogan spulbera raportul Parlamentului European: 'Ne putem desparți de UE daca este necesar!'Presedintele Tayyip Erdogan a declarat sambata ca Turcia s-ar putea desparti de Uniunea Europeana daca va fie necesar, atunci cand a fost intrebat despre adoptarea recenta a raportului Parlamentului European…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat sambata Uniunea Europeana ca incearca sa se ”indeparteze” de Turcia, in contextul in care negocierile de aderare intre UE si Ankara sunt intr-un punct mort, transmit AFP si Reuters. ”Uniunea Europeana cauta sa se indeparteze de Turcia. Noi vom efectua…

- Ucraina va incepe in aceasta saptamana consultari cu Statele Unite cu privire la furnizarea de garantii de securitate pentru Kiev pana la finalizarea procesului de aderare la NATO, a declarat transmis seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenskii, Andrii Iermak, relateaza Reuters. Discutiile…

- Turcia asteapta progrese concrete din partea Uniunii Europene in chestiuni cum sunt calatoriile fara viza si inchiderea unor capitole in negocierile de aderare, in urma aprobarii de catre Ankara a aderarii Suediei la NATO , a declarat marti, 11 iulie, pentru Reuters un inalt oficial turc. Occidentul…

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a fost de acord sa transmita parlamentului cererea Suediei de aderare la alianța militara NATO, a anunțat, luni, secretarul general Jens Stoltenberg, in ajunul unui summit NATO la Vilnius, potrivit Reuters. „Sunt bucuros sa anunț ca președintele Erdogan a fost de acord…

- Turkish President Tayyip Erdogan, in an unexpected move, said on Monday the European Union should open the way for Ankara’s accession to the bloc before Turkey’s parliament approves Sweden‘s bid to join the NATO military alliance, according to Reuters. Turkey’s bid to join the EU has been frozen for…

- Presedintele american Joe Biden a comis o noua gafa, miercuri, el spunandu-le jurnalistilor ca liderul de la Moscova, Vladimir Putin, pierde “razboiul in Irak”, noteaza Reuters. Vorbind scurt cu reporterii inainte de a pleca de la Casa Alba intr-o deplasare la Chicago, Biden a fost intrebat daca Putin…

