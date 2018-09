Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri ca Turcia are nevoie de sisteme de aparare antiaeriene rusesti S-400 si ca le va procura cat mai curand posibil, declaratie ce survine pe fondul unor tensiuni cu Washingtonul, care ameninta cu blocarea livrarii de avioane de lupta catre Ankara,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, intensificarea relatiilor economice bilaterale, anunta surse prezidentiale turce. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca tara sa va ”boicota” aparatele electronice americane, in contextul in care relatiile intre Ankara si Washington s-au tensionat puternic in ultimele saptamani, dupa ce SUA au impus sanctiuni si au ridicat tarifele la importurile de aluminiu si…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti ca Turcia va boicota produsele electronice din SUA, drept contramasura in disputa cu Washingtonul care a provocat scaderea lirei la niveluri record, scrie Reuters conform News.ro . Erdogan sustine ca Turcia este tinta unui razboi economic si a facut…

- Președintele rus Vladimir Putin a discutat telefonic vineri cu omologul sau turc Tayyip Erdogan despre relațiile comerciale dintre cele doua țari și mai multe probleme de interes internațional, au transmis autoritațile de la Kremlin, relateaza Reuters, preluata de mediafax. Liderii au discutat…

- Turcia intentioneaza sa emita pentru prima oara titluri de stat in yuani (renminbi), a anuntat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Xinhua. Erdogan a explicat ca obligatiunile in moneda nationala chineza sunt raspunsul Turciei la evaluarile ale institutiilor de rating, pe care le-a apreciat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca limbajul amenintator al SUA nu va fi in folosul nimanui, opinie exprimata de liderul de la Ankara in timp ce relatiile dintre cele doua tari, membre ale NATO, sunt tensionate in legatura cu cazul unui pastor american arestat in Turcia…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marti ca 200.000 de sirieni s-au intors in regiunile din nordul Siriei controlate de fortele turce, dupa criticile venite din partea contracandidatilor sai in alegeri in legatura cu milioanele de sirieni care s-au refugiat in Turcia, relateaza Reuters.…