Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a indemnat sambata țarile membre ale blocului comunitar sa primeasca o parte din refugiații afgani evacuați din Kabul, asigurandu-le ca pentru acest lucru vor primi ajutor financiar de la UE, relateaza Hotnews , care citeaza AFP. ”Comisia este pregatita…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a subliniat sâmbata, în timpul unei vizite la baza aeriana militara din Torrejón de Ardoz (Madrid), ca nu exista discutii politice cu talibanii, nici recunoasterea lor, ci doar contacte operationale, potrivit El Pais și news.ro.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat joi ca Europa a facut progrese constante in ceea ce privește procesul de imunizare contra COVID, insa a solicitat, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, accelerarea campaniei de vaccinare in Uniunea Europeana, potrivit Digi24…

- Boris Johnson și-a inceput ziua de duminica facand jogging pe plaja stațiunii Carbis Bay din Cornwall și o baie rece in mare, scrie tabloidul britanic The Sun. L-a insoțit, desigur, soția sa, Carrie. Imaginile au devenit virale.Premierul britanic s-a pregatit pentru discuțiile de astazi cu omologii…

- Ironia Reginei Elisabeta a II-a din momentul fotografiei de grup din cadrul recepției organizate în onoarea summitului G7 nu a fost singurul moment amuzant care a avut-o în centrul atenției pe suverana în vârsta de 95. Regina s-a încapațânat sa taie un tort cu o sabie…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, au atras atentia sambata Londrei ca "cele doua parti" trebuie sa aplice acordul privind Brexit-ul, in cadrul unei intalniri cu premierul britanic Boris Johnson pe fondul tensiunilor in legatura…

- In imagine apar presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, presedintele Consiliului European, Charles Michel, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si premierul Italiei, Mario Draghi. Fotografia cu cei cinci lideri europeni prezenti la summitul celor mai…

- Prima intalnire fizica a liderilor UE la aceeași masa, dupa relaxarea restricțiilor in Europa, a fost fotografiata, vineri, la malul marii, in Cornwall, Marea Britanie, unde are loc summitul G7. In imagine apar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Franței, Emmanuel Macron,…