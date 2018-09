Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rohani a afirmat vineri ca SUA trebuie sa-si inceteze prezenta militara in Siria, in timp ce seful statului turc Recep Tayyip Erdogan este ''extrem de iritat'' de politica americana in tara vecina aflata in razboi, iar liderul rus Vladimir Putin considera ca regimul de…

- Presedintele turc, Tayyip Erdogan, a cerut oprirea ostilitatilor in regiunea siriana controlata de rebeli, Idlib si a declarat ca un potential atac al guvernului asupra rebelilor ar putea duce la un masacru, scrie Reuters.Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a informat ca Moscova se opune…

- Ministrul rus al Apararii, Igor Konachenkov, a confirmat miercuri ca avioanele de razboi ale Rusiei au bombardat ținte din provincia Idlib din Siria cu o zi inainte, relateaza agențiile de știri ruse, citate de Reuters și AFP.

- Un atac efectuat un provincia siriana Idlib ar in semna un masacru, iar summitul care va avea loc la Teheran intre Iran, Rusia și Turcia va avea rezultate pozitive, a afirmat marți președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a invitat mai multi reprezentanti ai Iranului, Rusiei si Turciei la Geneva in perioada 11-12 septembrie pentru a purta discutii privind problema din Siria, a transmis purtatorul de cuvant al ONU, relateaza Reuters.

- Emisarul special al ONU Staffan de Mistura a invitat Iranul, Rusia si Turcia la convorbiri privind formarea unui Comitet Constitutional in Siria, discutii care vor avea loc la Geneva pe 11-12 septembrie, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a ONU, relateaza Reuters. Discutiile privind formarea unui…

- Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a declarat marti ca spera ca Turcia si Rusia sa gaseasca impreuna o solutie in ceea ce priveste problema din regiunea Idlib din nordul Siriei, controlata de rebeli, relateaza Reuters.

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a afirmat marti la televiziunea NTV ca 30.000 de sirieni care au primit cetatenia turca pot vota la alegerile care vor avea loc duminica, relateaza Reuters. Pe 24 iunie, in Turcia au loc alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate. Guvernul presedintelui Recep…