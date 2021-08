Turcia ia in considerare achizitionarea unui nou lot de sistemul rus de rachete de aparare S-400, in ciuda faptului ca afacerea este un punct sensibil in relatia cu SUA, aliate in cadrul NATO, relateaza DPA.



Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu are "nicio rezerva" in legatura cu posibilitatea de a cumpara mai multe rachete din sistemul S-400, a relatat duminica agentia nationala de presa Anadolu.



Erdogan a precizat ca va discuta despre aceasta chestiune in urmatoare sa vizita in Rusia.



Seful agentiei nationale ruse de export al armelor Rosoboronexport,…