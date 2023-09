Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat sambata Uniunea Europeana ca incearca sa se ”indeparteze” de Turcia, in contextul in care negocierile de aderare intre UE si Ankara sunt intr-un punct mort, transmit AFP si Reuters. ”Uniunea Europeana cauta sa se indeparteze de Turcia. Noi vom efectua…

- Ungaria și Turcia mai așteapta pana sa bata palma pentru aderarea Suediei la NATO: Anunțul lui Peter SzijjartoParlamentele Ungariei si Turciei vor aborda separat, in toamna, chestiunea referitoare la ratificarea intrarii Suediei in NATO, a anuntat duminica ministrul de externe ungar Peter Szijjarto,…

- Turcia a majorat duminica cu aproape 200% taxele pe combustibili, pentru a finanta majorarea bugetului cu 1.120 miliarde de lire (42,2 miliarde de dolari), dupa ce cutremurele din februarie si alegerile prezidentiale din mai au dus la cresterea cheltuielilor, transmit Bloomberg si Reuters. Masura va…

- Turcia asteapta progrese concrete din partea Uniunii Europene in chestiuni cum sunt calatoriile fara viza si inchiderea unor capitole in negocierile de aderare, in urma aprobarii de catre Ankara a aderarii Suediei la NATO , a declarat marti, 11 iulie, pentru Reuters un inalt oficial turc. Occidentul…

- Turcia și-a dat acordul pentru intrarea Suediei in Alianța Nord-Atlantica, a anunțat aseara secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul discuțiilor avute la Vilnius cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și premierul suedez Ulf Kristersson, inaintea summitului NATO, care va incepe astazi…

- Ankara va sprijini intrarea Suediei in NATO daca Uniunea Europeana redeschide negocierile pentru aderarea Turciei la UE, a declarat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP si Reuters, scrie observatornews.ro .

