- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis sambata ca tara sa nu va capitula in fata amenintarilor SUA si va combate ''jocurile'' care ii afecteaza economia, referindu-se la tensiunile dintre Ankara si Washington provocate de refuzul autoritatilor turce de a-l elibera pe pastorul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti ca Turcia va boicota produsele electronice din SUA, drept contramasura in disputa cu Washingtonul care a provocat scaderea lirei la niveluri record, scrie...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis sambata ca va raspunde "amenintarilor" SUA in legatura cu pastorul american aflat in detentie in Turcia, in conditiile in care tensiunile cresc intre cele doua tari aliate in cadrul NATO, iar lira turca s-a depreciat puternic in fata dolarului, informeaza…

- Turcia intentioneaza sa emita pentru prima oara titluri de stat in yuani (renminbi), a anuntat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Xinhua. Erdogan a explicat ca obligatiunile in moneda nationala chineza sunt raspunsul Turciei la evaluarile ale institutiilor de rating, pe care le-a apreciat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari miercuri ca Turcia nu va ceda amenintarilor Statelor Unite legate de procesul pastorului american Andrew Brunson si a acuzat Washingtonul de „mentalitate evanghelista si sionista“, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul ginere in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca din 2015. Erdogan, care a fost reales ca…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan incepe luni un nou mandat de cinci ani in care se va bucura de puteri sporite, datorita unui nou sistem denuntat de criticii sai ca fiind autocratic, la doi ani dupa ce regimul sau a fost vizat de o lovitura de stat militara care insa a esuat, relateaza AFP.…