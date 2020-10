Erdogan: Turcia a descoperit încă 85 miliarde metri cubi de gaze naturale în Marea Neagră Turcia si-a imbunatatit estimarile privind rezervele de gaze naturale descoperite la un zacamant din Marea Neagra pana la 405 miliarde metri cubi, dupa ce a identificat rezerve suplimentare in valoare de 85 de miliarde metri cubi, a anuntat presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters. In luna august, Turcia a anuntat descoperirea celor mai mari depozite de gaze naturale din istoria sa, un camp din Marea Neagra care ar contine 320 de miliarde metri cubi de gaze naturale. Inca de atunci analistii spuneau ca aceasta este o descoperirea majora si, de asemenea, una dintre cele mai mari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

