Interesele comune ale Turciei si SUA contrabalanseaza diferentele dintre acesti doi aliati in cadrul NATO si Ankara doreste imbunatatirea cooperarii cu Washingtonul in cadrul unei relatii de tipul win-win (eu castig - tu castigi), a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un mesaj neasteptat de conciliant in contextul tensiunilor cu SUA din ultimii ani, relateaza Reuters si AFP.



In luna decembrie Statele Unite au sanctionat Turcia pentru achizitia sistemelor antiaeriene rusesti S-400 - dupa ce din acelasi motiv Turcia fusese exclusa din programul avionului american…