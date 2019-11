Autoritațile de la Ankara au emis mandate de arestare pe numele a 133 de militari pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, acuzat de Turcia ca s-ar fi aflat in spatele tentativei de lovitura de stat din 2016, a anunțat agenția Anadolu, citata de Reuters. Operațiunea de reținere a acestora are loc in provincia Izmir.

Administratia de la Ankara ii atribuie clericului musulman turc Fethullah Gulen, care locuieste in statul american Pennsylvania din 1999, organizarea complotului militar esuat produs in Turcia pe 15 iulie 2016. Gulen a respins acuzatiile.

In urma tentativei…