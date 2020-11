Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, s-a deplasat duminica in Republica Turca a Ciprului de Nord, recunoscuta doar de Ankara, unde a sustinut divizarea definitiva a Ciprului in doua state independente si a dat vina pe cipriotii greci pentru esecul solutionarii lungului conflict de pe insula mediteraneana divizata, transmit AFP, DPA si EFE. "Astazi in Cipru exista doua popoare separate, doua ordini democratice separate si doua state separate"."Trebuie discutata si negociata o solutie bazata pe doua state pe baza egalitatii suverane", a spus presedintele turc. Erdogan a dat vina pe partea greco-cipriota…