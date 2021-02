Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca singura cale de a rezolva disputa de decenii din Cipru este formarea a doua state pe insula si ca propunerea unei federatii dorite de Atena nu se va afla pe agenda viitoarelor discutii, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Luni,…

- UE continua sa lucreze la sancțiunile împotriva Ankarei hotarâte în decembrie 2020, dar ia act de dorința de calmare afișata de liderii turci și dorește sa „mențina acest impuls”, a anunțat luni șeful diplomației europene, potrivit AFP."Lucrarile continua.…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, considera ca singura soluție viabila a conflictului israeliano-palestinian este „soluția celor doua state”, a declarat marți viitorul sau Secretar de externe, Antony Blinken, potrivit AFP.Cu toate acestea, în fața senatorilor americani,…

