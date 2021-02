Erdogan susţine că o soluţie cu două state este singura opţiune pentru Cipru Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca singura cale de a rezolva disputa de decenii din Cipru este formarea a doua state pe insula si ca propunerea unei federatii dorite de Atena nu se va afla pe agenda viitoarelor discutii, relateaza Reuters.



Luni, liderii grec si cipriot au afirmat ca vor accepta numai un acord de pace bazat pe rezolutiile ONU, respingand formula cu doua state sustinuta de Turcia si de cipriotii turci. Convorbiri sub auspiciile ONU urmeaza sa aiba loc luna viitoare.



ONU va invita cele doua comunitati din Cipru si ministrii de externe…

